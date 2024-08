Grávida, Virginia Fonseca afirma que não pretende ter mais filhos: 'Este vai ser o último'

A apresentadora Virginia Fonseca afirmou durante seu programa, “Sabadou com Virginia”, que não quer ter mais filhos. Ela está grávida de José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

“Este vai ser o último, pra mim deu”, disse ela, que ainda é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Apesar da declaração de Virgínia, a mãe dela, Margareth, que também participa da atração do SBT, afirmou que o genro tem vontade de ter mais crianças.

José Leonardo deve nascer nas próximas semanas e já vai chegar na nova mansão de Virgínia e Zé Felipe, em Goiânia, para onde a família acabou de se mudar. O novo imóvel, que tem sete suítes, um elevador, ofurô com borda infinita, sala de cinema, jardim de inverno, área gourmet climatizada com churrasqueira, brinquedoteca de dois andares, sauna, academia, spa, academia, salão de beleza e adega.