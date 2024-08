Entrevista constrangedora com Blake Lively é relembrada por jornalista e viraliza nas redes

Em meio a rumores sobre uma briga com o ator Justin Baldoni, Blake Lively foi alvo de críticas na internet, nesta semana, após a repórter Kjersti Flaa relembrar uma entrevista polêmica com a artista. Durante o bate-papo, descrito pela comunicadora como “uma das situações mais desconfortáveis que já vivi”, a atriz teria feito um comentário sobre o corpo da jornalista.

Compartilhado no canal do YouTube de Kjersti, o vídeo mostra a comunicadora entrevistando Blake e a atriz Parker Posey, como parte da divulgação do filme “Café Society”, lançado em 2016.

O diálogo entre as três começou com a repórter parabenizando Lively, que estava esperando a segunda filha, pela gestação. Ao felicitá-la, a jornalista utilizou o termo “baby bump”, que pode ser entendido como “barriga de grávida” ou “barriguinha”, em português. Blake, no entanto, pareceu não gostar do comentário e rebateu: “Parabéns pela sua barriguinha!”. Mesmo não estando grávida, Kjersti riu da fala da atriz e continuou a entrevista.

Tentando mudar de assunto, a jornalista começou a questionar as artistas sobre o figurino usado no longa. Mais uma vez, a estrela de “É Assim que Acaba” não escondeu a insatisfação com os comentários de Kjersti e virou-se para conversar com a companheira de elenco.

“Todo mundo quer falar sobre as roupas, mas eu me questiono se eles perguntariam aos homens sobre as roupas. Não são apenas as mulheres que têm esses figurinos, mas sinto que só as mulheres que lidam com esse assunto”, afirmou Lively.

Em outro momento, a atriz chegou a criticar pessoas que, por serem fãs, acreditavam conhecer celebridades de verdade, e classificou a mídia como “intrusiva”.

Ao publicar o registro no YouTube, Kjersti afirmou, no título, que a entrevista quase a fez desistir de seu trabalho.

“Conversar com Blake Lively e sua co-estrela Parker Posey para Cafe Society (2016) é a situação de entrevista mais desconfortável que já vivenciei. Não é certo parabenizar alguém por sua gravidez ou perguntar a outra mulher sobre os figurinos que ela está usando em um filme?”, escreveu na descrição do vídeo.

CRÍTICAS DE USUÁRIOS

Compartilhada no último sábado (10), a filmagem não demorou a viralizar nas redes sociais, desencadeando uma onda de críticas contra Lively. “Nessa entrevista, ela mostra que tem a personalidade de mimada e sem educação igualzinha a da Serena Van Der Woodsen”, comentou uma usuária, comparando a atriz à personagem dela na série “Gossip Girl”.

“Chocada. A Blake Lively não é exatamente como eu imaginava pelo que via na mídia”, escreveu outro perfil.