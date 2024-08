Veja motivos da briga entre atores do filme 'É Assim Que Acaba', com Blake Lively e Justin Baldoni

O filme "É Assim que Acaba", que estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (8), ganhou destaque pelos conflitos entre Blake Lively e Justin Baldoni, protagonistas do longa.

Na produção, baseada em um livro de mesmo nome de Colleen Hoover, os dois vivem um casal, mas a relação não era das melhores. De acordo com informações do site TMZ e da revista Caras, uma das cenas protagonizadas pelos dois explica parte da situação.

Ryle, interpretado por Justin - que também é diretor do filme -, teria que levantar Lily Bloom, papel de Blake. O ator já havia relatado anteriormente problemas nas costas, e chegou a perguntar ao treinador da atriz o peso dela e como poderia ajustar o treino para evitar possíveis lesões.

O comentário foi interpretado pela atriz como gordofóbico. Ela é casada com o ator Ryan Reynolds, também no ar com o filme "Deadpool & Wolverine" há 12 anos, e há pouco mais de um ano, deu à luz a Olin, o quarto filho com o artista.

Beijo também foi motivo de discussão

Outra questão diz respeito a um dos momentos de beijo entre os dois atores do filme. Em uma das cenas, Blake reclamou que Justin se prolongou no gesto mais do que o necessário.

Os desentendimentos chegaram nas redes sociais, mas pelo menos não explicitamente. A atriz, o autor do livro e alguns outros membros que participaram da equipe do filme deixaram de seguir Justin Baldoni.

Na divulgação do longa, o ator até tem aparecido ao longo dos colegas, mas praticamente não interage com a equipe que participou da gravação, incluindo demais astros.