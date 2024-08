Hugo Calderano se diverte com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', e viraliza na internet

A participação do mesatenista Hugo Calderano no Mais Você desta quinta-feira (15) fez sucesso nas redes sociais. Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga e o repórter Felipe Andrioli, ele comentou sobre a jornada nas Olimpíadas, relembrou a primeira visita ao programa e até deu uma "palhinha" em uma partida de tênis de mesa.

Durante a participação, Hugo viralizou na internet pela simpatia e por receber uma declaração apaixonada da namorada, Bruna Takahashi, também mesatenista olímpica.

"Sei que daqui a algumas horas a gente vai se ver, mas eu gostaria de falar que você é uma inspiração para mim, e não só para mim, mas para o Brasil inteiro", afirmou a atleta.

Outro momento que chamou a atenção dos telespectadores foi quando Ana Maria soltou um palavrão ao vivo durante a entrevista. Ao contar que acompanhou e sofreu com as partidas de tênis de mesa que Hugo disputou, ela elogiou a postura e a garra do atleta.

"Eu conhecia seu nome, lembrava de você, mas não sabia tudo isso do tênis de mesa. De repente descobri você, brasileiro, com todas suas características de brigador, lutador. Um cara que vai atrás e fica puto. E é verdade, ele fica bravo. Mas é normal ficar com raiva", comentou a apresentadora.

Em clima descontraído, Hugo se divertiu com o comentário. "A raiva muitas vezes é um combustível", afirmou.

Reencontro com Ana Maria Braga

Durante o programa, Hugo também reassistiu sua primeira aparição no Mais Você, em 2008, quanto tinha 12 anos de idade. Na época, ele demonstrou uma partida de tênis de mesa com a atleta Claudia Ikeizumi.

Na edição desta quinta, Calderano não só jogou tênis de mesa com o ex-BBB Gil do Vigor e o repórter Felipe Andrioli como compartilhou outra de suas paixões: resolver cubos mágicos, habilidade que ele demonstrou ao vivo em apenas 9 segundos.

"Um dos maiores mesatenistas do mundo, monta cubo mágico em segundos, fala 7 idiomas, joga xadrez, basquete e vôlei. Sem condições", brincou uma internauta no X. "Hugo Calderano, o homem mais adorável do Brasil", destaca outro post.

Quarto colocado no tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris, Hugo Calderano foi o terceiro atleta do Time Brasil a participar do programa neste mês. Além de Hugo, passaram por lá recentemente a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade.