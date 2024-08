Tênis de mesa na Olimpíada 2024: Hugo Calderano tem classificação histórica e chega às semifinais

O brasileiro Hugo Calderano se aproximou da conquista da medalha no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nas quartas de final, o atleta venceu o sul-coreano Jang Woo-Jin e chegou às semifinais na manhã desta quinta-feira (1º). O próximo embate será contra o vencedor do duelo entre o sueco Truls Moregard e o egípcio Omar Assar - a dupla se enfrenta hoje, às 16h.

No confronto, o mesatenista mostrou muita superioridade e venceu por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/7, 11/5 e 11/6. Vale ressaltar que Calderano é o 6º colocado do ranking mundial e chega forte em busca do pódio geral.

Com a classificação para as semifinais, Hugo Calderano atinge a melhor marca da história do Brasil no tênis de mesa, superando o próprio recorde. Isso porque nos Jogos de Tóquio-2020, o brasileiro levou o país às quartas pela 1ª vez.

Ao longo do torneio até o momento, já eliminou Andy Pereira (Cuba), Alvaro Robles (Espanhol) e Alexis Lebrun (França). Com a eliminação do número 1 do mundo dos Jogos Olímpicos, o chinês Wang Chuqin, surge entre os favoritos por um pódio nos Jogos.