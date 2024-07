Com vitória por 4 a 0, Hugo Calderano avança para a segunda fase do Tênis de Mesa em Paris

O brasileiro Hugo Calderano avançou com tranquilidade para a segunda fase do Tênis de Mesa, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao vencer o cubano Andy Pereira por 4 a 0, na tarde deste domingo (28), na Arena Paris Sul.

Calderano avançou com as parciais de 11 a 8, 11 a 7, 11 a 9 e 11 a 4. Com a classificação, ele aguarda o vencedor do duelo entre o espanhol Alvaro Robles e o austríacos Daniel Habesohn, que se enfrentam na segunda-feira (29), às 5h.

Sexto no ranking mundial de tênis de mesa, Calderano é tudo como um das grandes possibilidades do Brasil de medalha e se conseguir ir ao pódio fará história como atleta da modalidade no Brasil, pois traria uma medalha inédita para o país.