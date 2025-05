Cruzeiro x Flamengo pela Série A: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (4), às 18h30, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Palpites

Onde assistir

Premiere, Record, PlayPlus e CazéTV.

Como chegam as equipes

A Raposa está no G4 da Série A com 10 pontos. A equipe vem de vitória de 1 a 0 diante do Vasco em Uberlândia (MG). Pela Copa do Brasil, venceu o Vila Nova/GO por 2 a 0 no Mineirão.

O Rubro-Negro lidera a Série A com 14 pontos e goleou o Corinthians por 4x0 no Maracanã. Pela Copa do Brasil, venceu o Botafogo/PB por 1 a 0 com uma equipe reserva.

Prováveis escalações

CRUZEIRO:

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson (Gabigol); Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FLAMENGO:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)