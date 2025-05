Ceará atinge marca de 100 mil torcedores nos últimos três jogos em casa

Um dos principais trunfos do Ceará na temporada de 2025 é a força da arquibancada. Invicto em casa na Série A, o time alvinegro atingiu uma marca expressiva: levou mais de 100 mil torcedores nos últimos três jogos como mandante, contra São Paulo, Palmeiras e Vitória-BA, respectivamente.

Ao todo, 105.926 torcedores foram registrados entre a Arena Castelão e o estádio Presidente Vargas (PV). A presença serve de combustível no Brasileirão, com 10 dos 11 pontos sendo conquistados em casa.

“A torcida do Ceará é diferente. Até os nossos adversários falam isso quando jogam aqui. Fizemos promoções nesses últimos jogos e a torcida, como sempre, abraçou. Feliz por ultrapassarmos essa marca em três jogos e muito agradecido já por todo apoio durante essa temporada. Jogamos com o apoio muito forte da arquibancada. Essa união já fez a diferença em 2025 e acredito que trará ótimos frutos ainda nesse ano. Vamos juntos sempre em busca dos objetivos do Ceará. Tenho certeza que com essa união entre torcida e elenco, coisas melhores ainda virão”. João Paulo Presidente do Ceará

Na temporada, o Vovô fez 15 jogos com o mando de campo, com 10 vitórias, quatro empates e uma derrota. O aproveitamento é de 75%, sendo o 2º melhor mandante do Brasileirão após sete rodadas.

O próximo compromisso alvinegro em casa é no dia 17 de maio, sábado, diante do Sport, às 16h, na Arena Castelão, pela 9ª rodada da Série A. Antes, no entanto, a equipe visita o Santos na Vila Belmiro, na segunda (12), às 20h. Na tabela de classificação, aparece na 5ª colocação no momento.

Público dos últimos três jogos do Ceará