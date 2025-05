Jogador do América-MG é preso por injúria racial após jogo da Série B contra o Operário-PR

O meia boliviano Miguelito, do América-MG, foi preso após acusação de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR, durante um jogo válido pela 6ª rodada da Série B de 2025. A partida foi disputada no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, neste domingo (4).

Segundo o ge, a vítima e a testemunha foram conduzidas por agentes da Polícia Militar até a sede da 13ª Subdivisão. Após o depoimento, Miguelito foi preso em flagrante pelo crime da Lei nº 7.716/89.

A alegação é de que Miguelito teria utilizado a expressão "Preto do C*" contra Allano durante o jogo. O meia ficará preso até a audiência. O crime de racismo tem pena máxima prevista de cinco anos.

Em campo, a situação ocorreu aos 30 minutos do 1º tempo. O juiz Alisson Sidnei Furtado foi informado do episódio e iniciou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF, paralisando a partida por 15 minutos para verificação das imagens no árbitro de vídeo (VAR). Apesar do relato, no entanto, a arbitragem retomou a partida sem aplicação de cartão.

Nas redes sociais, a diretoria do Operário-PR ressaltou que o clube "está prestando todo o suporte necessário ao atleta Allano e seguirá firme em seu compromisso com a luta contra o racismo, dentro e fora de campo".