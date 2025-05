Grêmio x Santos pela Série A: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Santos se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), neste domingo (4), às 16h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Palpites

Onde assistir

Premiere

Como chegam as equipes

O Tricolor Gaucho vem em crise, derrotado por 3 a 2 para o CSA, da Série C, fora de casa, pela Copa do Brasil. Pela Série A, vem de empate com o Vitória fora de casa por 1 a 1. Na Série A, o Grêmio está em 18º com 7 pontos.

Já o Santos, não vive situação muito diferente. A equipe também está em crise. Na Série A, vem de derrota para o Bragantino em casa por 2 a 1, e está em 19º com 4 pontos. Pela Copa do Brasil, empatou em casa com o CRB, da Série B por 1 a 1, causando protesto da torcida no dia seguinte na Vila Belmiro.

Prováveis escalações

GRÊMIO:

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuellar (Camilo), Cristaldo, Cristian Olivera e Edenilson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

SANTOS:

Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Schmidt e Pituca (Rincón); Veron, Rollheiser e Matheus Xavier; Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier. Técnico: Cléber Xavier.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)