Alexander-Arnold deixa o Liverpool e fica próximo de acerto com o Real Madrid

O lateral-direito Alexander-Arnold anunciou nesta segunda-feira (5) que está deixando o Liverpool ao fim da temporada. A divulgação foi feita pelo próprio atleta por meio de um vídeo onde ele confirma que está de saída e terá um novo desafio na carreira.

O fim de ciclo do lateral-direito no atual campeão inglês tem uma relação direta com uma provável transferência para o Real Madrid, já que o atleta já havia manifestado interesse em defender a equipe merengue.

Depois de 20 anos no Liverpool, chegou a hora de confirmar minha saída no final da temporada. Esta é, sem dúvida, a decisão mais difícil que já tomei na vida. Sei que muitos de vocês se perguntaram por que ou ficaram frustrados por eu não ter falado sobre isso ainda, mas sempre foi minha intenção manter meu foco total nos melhores interesses da equipe, que era garantir o número 20. Este clube tem sido minha vida inteira - meu mundo inteiro - por 20 anos. Da Academia até agora, o apoio e o amor que senti de todos permanecerão comigo para sempre. Alexander-Arnold Ex-jogador do Liverpool

Aos 26 anos, o jogador tem sido alvo do Real Madrid desde o início da temporada. Com vários títulos no currículo, ele tem como conquista mais relevante o troféu da Liga dos Campeões de 2018/2019.