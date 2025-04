Salah renova contrato com Liverpool e terá o segundo maior salário da Premier League

O atacante egípcio Mohamed Salah acabou com meses de especulações sobre seu futuro ao assinar nesta sexta-feira (11) um novo contrato de dois anos com o Liverpool, líder da Premier League, o que o levará a completar uma década no clube inglês.

"Claro que estou muito animado. Nós temos um ótimo time agora. Antes também tínhamos um ótimo time. Mas assinei porque acredito que temos a chance de ganhar outros troféus", afirmou Salah em um comunicado divulgado pelo clube.

"É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei por oito anos, espero chegar a 10. Aproveitando minha vida aqui, curtindo meu futebol. Tive os melhores anos da minha carreira", acrescentou.

Segundo o jornal "The Sun", ele receberá o segundo maior salário da Premier League, atrás apenas do norueguês Haaland, do Manchester City.

10 maiores salários por por semana em reais, de acordo com o The Sun

Haaland (Manchester City) 3.853.155

Salah (Liverpool) 3.082.524

Kevin de Bruyne 3.082.524

Casemiro (Manchester United) 2.697.208

Rashford (Emprestado ao Aston Villa pelo Manchester United) 2.504.550

Sterling (Emprestado ao Arsenal pelo Chelsea) 2.504.550

Bernardo Silva (Manchester City) 2.311.893

Bruno Fernandes (Manchester United 2.311.893

Grealish (Manchester City) 2.311.893

Havertz (Arsenal) 2.157.766

Valioso

Salah marcou 32 gols em todas as competições e deu 22 assistências nesta temporada.

"Ele demonstrou a este clube por muitos anos o quanto é valioso", disse o técnico Arne Slot, que chegou nesta temporada para substituir o icônico Jürgen Klopp, em uma coletiva de imprensa.

"Como todos os nossos torcedores e seus companheiros de equipe, estamos muito felizes por ele ter renovado por dois anos", acrescentou.

Slot agora "espera" que Salah, que não marcou gols em seis de suas últimas sete partidas, "mostre no domingo [contra o West Ham] o quanto tem sido importante para nós nesta temporada".

Com 103 jogos disputados pela seleção de seu país, o egípcio também venceu uma Copa da Inglaterra (2022), duas Copas da Liga Inglesa (2022 e 2024) e um Mundial de Clubes (2019).

Cobiçado por grandes clubes europeus, Salah teria sido alvo do PSG e do futebol saudita, de acordo com alguns relatos da imprensa.

O próprio jogador alimentou especulações nos últimos meses, expressando frustração com o andamento das negociações e declarando estar "provavelmente mais disposto a sair do que a ficar".

Depois de Salah, o Liverpool espera garantir extensões de contrato para dois de seus outros pilares, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, de 33 anos, e o lateral inglês Trent Alexander-Arnold, de 26.

Protagonista

O atacante de 32 anos fez 243 gols em 394 partidas pelos 'Reds' desde que chegou ao clube, procedente da Roma, em 2017. O egípcio é terceiro maior artilheiro da história do clube.

Salah foi um dos principais protagonistas do retorno do Liverpool aos holofotes do futebol europeu em 2019, quando o clube conquistou sua primeira Liga dos Campeões em 15 anos. Um ano depois, faturou o seu primeiro título do Campeonato Inglês em 30 anos.

Eliminado pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions deste ano, o Liverpool busca o seu 20º título inglês com a ajuda do atacante, que fez 27 gols e deu 17 assistências na Premier League nesta temporada.

O clube de Merseyside tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal a apenas sete rodadas do fim do campeonato