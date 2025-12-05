Diário do Nordeste
TV Verdes Mares transmite jogo entre Fortaleza e Botafogo; veja horário

Equipes se enfrentam neste domingo, pelo Brasileiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza e Botafogo se enfrentaram pela Série A do Brasileiro
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O jogo entre Fortaleza e Botafogo será transmitido pela TV Verdes Mares. As equipes se enfrentam neste domingo (6), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O duelo é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. 

A narração será de Gustavo Villani, com comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores. A reportagem será de Marta Negreiros e Duda Dalponte. 

O Fortaleza está na 16ª posição da tabela, com 43 pontos somados. Já o Botafogo é o sétimo, com 60 somados. 

