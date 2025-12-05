A trajetória vitoriosa de Martín Palermo

A saída de Vojvoda, técnico e ídolo tricolor, gerou muita apreensão. Quem poderia substituí-lo com o mesmo grau de competência? Chegou o técnico português Renato Paiva. Após dez jogos, foi demitido. O alto comando tricolor voltou os olhares para o mesmo berço de Vojvoda. E lá encontrou Martín Palermo.

Na estreia, vitória sobre o Vitória (2 x 0). No segundo jogo, sofreu uma goleada aplicada pelo Palmeiras (4 x 1). Ainda perderia para o Vasco, São Paulo e Cruzeiro. Depois disso, a reação espetacular, que teve início com vitória do Leão sobre o poderoso Flamengo. Daí em diante, o Fortaleza não perdeu mais.

Palermo passou a ter o time na mão. Foram cinco vitórias e três empates. Oito jogos sem perder. Somou 28 pontos conquistados. E, na rodada passada, celebrou a saída triunfal da zona de rebaixamento. Uma trajetória que fez lembrar o antecessor, Juan Pablo Vojvoda.

Martín Palermo guarda alguma semelhança com Vojvoda. É discreto e competente. Tem liderança tanto quanto o conterrâneo. Receberá merecido prêmio, se alcançar a permanência na Série A.

Injustiça

Por tudo que Palermo fez e está fazendo no Pici, seria mais do que justo já estar classificado para a Série A de 2026. Mas ainda falta o último capítulo ou a última batalha. O Botafogo, adversário do Leão, ainda sonha com uma vaga direta na Libertadores. O jogo no Engenhão será muito difícil.

Dificuldades

O que terá pensado Condé ao enfrentar o Flamengo, diante de 70 mil torcedores no Maracanã? Pelo visto, montou um time para evitar uma goleada. A diferença de forças era enorme, dentro e fora de campo. E o Ceará tinha o desfalque de jogadores fundamentais como William Machado, Matheus Bahia e Pedro Henrique.

Crítica

Condé foi criticado por não ter criado uma rota para atacar. Zero finalização no primeiro tempo. E, na fase final, somente nos últimos minutos resolveu subir. Parecia tentar preservar o saldo de gols, que poderá fazer a diferença. As vagas poderão ser definidas por esse critério

Situação

Ninguém pode deixar de lado a seguinte observação. Se empate o jogo no Maracanã, o Ceará iria a 44 pontos. Mas daria ao Palmeiras a chance de ser campeão no Castelão. O Verdão, então, viria com tudo. O Palmeiras, agora sem interesse, poderá usar um time misto, sendo menos complicado para o Ceará chegar aos 46 pontos.

Conclusão