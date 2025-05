Após decisão da Conmebol, Vojvoda reforça luta do Fortaleza por classificação na Libertadores

Fortaleza e Colo-Colo voltam a se enfrentar pela Copa Libertadores na terça-feira (6). O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a decisão da Conmebol em declarar o Tricolor do Pici vencedor do primeiro jogo diante do time chileno e pediu apoio da torcida na Arena Castelão.

“Confronto de Copa Libertadores. Tivemos uma notícia importante, acho que foi anteontem, então isso significa que estamos na briga para conseguir uma classificação para a próxima fase. Mas ainda faltam muitos jogos, e a próxima, em casa, precisamos do apoio dos nossos torcedores, como sempre”, afirmou o argentino em entrevista coletiva após o empate do Leão com o São Paulo, pela Série A, na última sexta-feira (2).

“Vamos jogar em casa, no Castelão. Temos que recuperar bem. E pedimos esse apoio ao torcedor, que vai responder. O torcedor do Fortaleza, muitas vezes, está chateado com razão. Outras vezes não concorda com o time pelo rendimento, compreendemos isso. Mas é um torcedor que quando pedimos apoio encontramos nele esse apoio que precisamos”, completou o treinador.

ENTENDA

Na última quarta-feira (30), a entidade sul-americana determinou a vitória do Leão por 3 a 0 diante do Colo-Colo. A partida entre as equipes, realizada 20 dias antes, no Monumental de Santiago, foi cancelada após torcedores locais invadirem o campo aos 24 minutos do segundo tempo. Além disso, duas mortes foram registradas do lado de fora do estádio.

O Tricolor do Pici volta a campo nesta terça-feira (6), quando recebe a equipe chilena para o jogo da quarta rodada da Libertadores. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Fortaleza é terceiro do grupo, com quatro pontos somados. O Colo-Colo está em último, com dois.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: