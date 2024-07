Hugo Calderano vence e avança às quartas do tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

O brasileiro Hugo Calderano segue vivo em busca de uma medalha no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após vencer o cubano Andy Pereira na estreia, o atleta superou o espanhol Alvaro Robles, na manhã desta terça-feira (30), e avançou às quartas de final da competição. O novo embate é quarta-feira (31), diante do francês Alexis Lebrun, 16º do mundo.

No confronto, triunfo de virada por 4 sets a 2, com parciais de 7/11, 11/8, 11/9, 8/11, 11/3 e 11/5. Vale ressaltar que Calderano é o 6] colocado do ranking mundial e chega forte em busca do pódio geral.

Agora, aguarda a definição do confronto do próximo mata-mata. Outro representante do Brasil na modalidade, Vitor Ishiy terminou eliminado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov por 4 sets a 1 e se despediu da competição. O mesatenista volta a competir pela disputa de equipes nos Jogos.