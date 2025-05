Vojvoda celebra boa sequência e afirma: 'quando se põe a camisa do Fortaleza, tem que responder'

Na noite deste sábado (10), o Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0 na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda celebrou a boa sequência do time depois de passar por má fase. O Tricolor havia completado um jejum de 9 jogos sem vitória antes do triunfo sobre o Colo-Colo, pela Libertadores.

"No jogo contra o São Paulo, conseguimos uma regularidade de funcionamento. Encaixamos três jogos com uma intensidade boa, uma intensidade alta — três jogos que precisávamos fazer. Um fora de casa, como foi contra o São Paulo, e depois uma partida de Copa Libertadores, que precisávamos ganhar, contra um adversário direto, como era o Colo-Colo. E hoje, acho que também fizemos uma boa partida. Precisávamos dos três pontos, sabíamos da nossa condição no Brasileirão. Acho que, no primeiro tempo, fizemos uma boa partida — uma partida muito séria, com muitas chegadas ao gol. Defendemos bem, fomos agressivos. Então, fechamos uma partida muito interessante, com muitos gols, o que também é muito importante para a confiança do time", afirmou o treinador argentino.

Vojvoda ainda comentou sobre a boa atuação de alguns atletas como Calebe, que não marcava um gol há mais de um ano com a camisa do Fortaleza, e Pochettino, que voltou a ser titular depois de começar no banco de reservas nas últimas partidas e também deixou o seu tento contra o Juventude.