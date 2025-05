Fortaleza encerra jejum de 9 jogos sem vencer ao golear o Colo Colo no Castelão

O Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4 a 0, na Arena Castelão e alcançou os 7 pontos ocupando a 2ª posição do Grupo E da competição continental. Vale ressaltar, é a primeira vitória do Fortaleza após dez jogos, totalizando 37 dias, sem vencer, com a última vitória tendo sido contra o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro.

COMO FOI A PARTIDA

O Fortaleza começou o primeiro tempo de forma avassaladora. Para ter noção, entres os minutos 25 e 39 da primeira etapa, o Leão fez três gols em um intervalo de 14 minutos. Breno Lopes abriu o placar em bela arrancada pela lateral do campo aos 25’, Marinho fez outro golaço chutando de fora da área, após driblar dois marcadores, no canto inferior esquerdo do goleiro Cortés aos 30’ e Deyverson aproveitou a falha da defesa do time chileno em escanteio e chutou com gol aberto marcando o terceiro aos 39’.

Com a vantagem confortável no agregado, após primeiro tempo arrematador e superando o Colo-Colo em jogo que não parecia ser tratada como final de campeonato como tratado pela imprensa chilena, o Fortaleza controlou e pouco sofreu sustos no segundo período do jogo. Aliás, além da boa defesa de João Ricardo em chute de fora da área, o Leão que era para ter feito mais gols. E fez. Lucero, que também foi o autor do gol do empate contra o Retrô pela Copa do Brasil, sacramentou a goleada leonina marcando contra o seu ex-clube.

ÚLTIMA VITÓRIA DO FORTALEZA

Legenda: Última vitória do Fortaleza tinha sido contra o Fluminense, na estreia do Brasileirão. Foto: Davi Rocha/SVM

É bem verdade que o Fortaleza foi considerado o vencedor do confronto contra o mesmo Colo-Colo, em partida realizada no Chile e tida como cancelada pela Conmebol devido à invasão da torcida em campo, em duelo válido pela segunda rodada do torneio continental. Entretanto, a última vitória do Tricolor de Aço em campo tinha sido contra o Fluminense, há 10 jogos atrás, no dia 29/04, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Por isso, mais que pontuar e voltar a vencer, o resultado e, principalmente, a performance que o time teve no duelo nesta terça-feira (6) pode representar uma virada de chave para equipe e sua torcida para o restante da temporada, em meio à fase atual abaixo da equipe.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (10), às 16h, no Estádio Presidente Vargas (PV), contra a equipe do Juventude, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já pela Libertadores, o Leão enfrenta na próxima terça-feira (13), na Arena Castelão, contra a equipe do Bucaramanga-COL, em confronto pela 5ª rodada do torneio continental. Caso vença o jogo, o Tricolor estará matematicamente classificado para as oitavas de finais da competição.

* Sob supervisão de Vladimir Marques