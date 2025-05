Fortaleza goleia Colo Colo com autoridade e pode se classificar na próxima rodada: veja cenários

A vitória do Fortaleza, ou melhor, a goleada, foi categórica no Castelão diante do Colo Colo nesta terça-feira pela Libertadores. Os 4x0 foram implacáveis, com domínio amplo do Fortaleza desde o primeiro minuto. Foi uma atuação consistente, com o ataque funcionando bem, com destaques para Breno Lopes e Marinho na frente, Mancuso e Pacheco apoiando bem nas laterais, Martinez um gigante no meio campo e Pochettino voltando a jogar bem ao entrar no 2º tempo.

Na classificação, o Leão chegou aos 7 pontos na vice-liderança do Grupo E e já pode se classificar na próxima rodada, a penúltima, quando recebe o Bucaramanga, no Castelão, no dia 13, às 21h30. O Racing, foi a 7 pontos (lidera pelo saldo maior) ao também golear por 4x0, batendo o time colombiano em Bucaramanga. A vitória do time argentino, foi um ótimo resultado para o Fortaleza, já que 'segurou' os Leopardos na tabela.

Legenda: A 4ª rodada foi favorável ao Leão, ao golear o Colo Colo e ver o Racing golear o Bucaramanga Foto: KID JUNIOR / SVM

Hoje, Racing e Fortaleza tem 7 pontos, com o Bucaramanga com 5 e o Colo Colo com 2.

Legenda: Classificação do Grupo E da Libertadores após 4 rodadas Foto: Reprodução / srgoool

Jogos que faltam no Grupo E

Legenda: Jogos da 5ª rodada do Grupo E da Libertadores Foto: Reprodução / srgoool

Legenda: Jogos da 6ª rodada do Grupo E da Libertadores Foto: Reprodução / srgoool

Se vencer, avança

Assim, se o Leão vencer o time colombiano, chega a 10, e não pode mais ser ultrapassado pelo Bucaramanga, que ficaria com 5. E o Colo Colo, que enfrenta o Racing, mesmo se vencer fora de casa, ficaria com 5.

Este é o melhor cenário possível para o Leão, que chegaria na última rodada com o Racing, no El Cilindro, para disputar o 1º lugar do Grupo E, o que é muito importante, pelo chaveamento no mata-mata.

Se empatar?

Se o Leão empatar com o Bucaramanga no Castelão, chega a 8 pontos e o time colombiano a 6. Assim ficaria tudo para a última rodada no dia 21, com o Fortaleza visitando o Racing e o Bucaramanga visitando o Colo Colo. Não é uma combinação interessante para o Tricolor de Aço, que precisa evitar decidir vaga na no El Cilindro com o Racing, apesar da nítida evolução do Fortaleza desde o confronto no Castelão na 1ª rodada, quando perdeu por 3x0. Ainda que só um empate bastasse, pela enorme vantagem no saldo (4 a -3) para o Leão, nunca é legal decidir uma classificação na Argentina, ainda mais contra um bom time como o Racing.

Se perder?

Claro que o torcedor do Leão não quer nem pensar ou ouvir falar em um resultado de derrota contra o Bucaramanga, mas se isso acontecer, o que seria uma zebraça, pela diferença técnica das duas equipes, o Leão cairia para 3º do Grupo E e precisaria vencer o Racing na última rodada e torcer por um tropeço do Bucaramanga contra o Colo Colo.