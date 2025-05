Fortaleza x Juventude: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pela oitava rodada do Brasileirão, o Fortaleza vai enfrentar o Juventude neste sábado (10), às 16h, no Estádio Presidente Vargas (PV). O Tricolor retorna às partidas no PV após dois meses, desde o jogo da semifinal do Cearense contra o Ferroviário, que o Leão venceu por 1 a 0 no dia 8 de março.

O Laion chega para a partida empolgado após vencer o Colo-Colo de goleada por 4 a 0 na Libertadores, quebrando o jejum de 37 dias sem vitórias. Em compensação, no Brasileirão, o Tricolor está na 17ª colocação com sete pontos e só venceu uma partida, na estreia da competição contra o Fluminense. Precisa vencer para sair do Z4.

Já o Juventude vem de derrota contra o Atlético/MG por 1 a 0, jogando em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe acumula cinco derrotas consecutivas fora de casa, ocupando a 15ª colocação também com sete pontos. A última vez que o Alviverde Gaúcho venceu jogando como visitante foi no dia 15 de fevereiro, no duelo contra o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho.

No retrospecto entre as duas equipes, foram 20 jogos, com nove triunfos do Fortaleza, duas vitórias do Juventude e nove empates. Como mandante, o Tricolor nunca perdeu para os gaúchos. São dez confrontos, com sete vitórias do Leão e três empates.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço teve o retorno na última partida do zagueiro Brítez. O atleta estava entre os relacionados após 45 dias de lesão. O volante Rodrigo, que ainda não estreou no Fortaleza, passou por um período de condicionamento físico, mas também já está à disposição de Juan Pablo Vojvoda.

No Departamento Médico, seguem o atacante Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda), os laterais Tinga e Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito) e Gaston Ávila (trauma na mão direita).

Vojvoda manteve a base da escalação da partida contra o São Paulo, no duelo contra o Colo-Colo, pelo bom rendimento apresentado pela equipe. Dos onze escalados, apenas duas mudanças: saiu Yago Pikachu, entrou Marinho e Deyverson que entrou no lugar de Lucero. A expectativa é que ele permaneça com a mesma estratégia.

COMO CHEGA O JUVENTUDE

O time viajou na tarde da última quinta-feira (9) para Fortaleza e fez o último treino de apronto no CT do Ceará. O técnico Fábio Matias tem dois desfalques: o meia Nenê, que sofreu uma lesão na panturrilha e deve seguir em tratamento por duas semanas; e o zagueiro Marcos Paulo, que sentiu um desconforto muscular e foi preservado.

Quem deve voltar para a zaga é Rodrigo Sam, que só esteve de fora da partida contra o Atlético/MG, quando sentiu um leve desconforto e foi poupado. Jean Carlos pode perder espaço no meio-campo e Batalla voltar à posição.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pol Fernández, Lucas Sasha, Martínez; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juventude: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Ênio e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.

FORTALEZA X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA

Competição: 8ª rodada da fase de grupos da Libertadores (Grupo E)

Local: Arena Castelão

Data: 10/05/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)

AVAR2: Heber Roberto Lopes (SC)