Calebe chora após marcar pelo Fortaleza em goleada contra o Juventude; veja

O meia-atacante Calebe voltou a marcar um gol com a camisa do Fortaleza na goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, neste sábado (10), pela Série A. Ele chorou no gramado do PV.

“Todo mundo sabe o que eu passei. Eu venho trabalhando muito pra voltar o meu futebol, que a torcida sabe qual que é o meu futebol. Não só a torcida, mas os meus companheiros, a diretoria, a comissão e eu”, disse o jogador, que em 2024 sofreu com lesões.

Legenda: Calebe chora ao comemorar gol do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

O gol marcado foi Calebe aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo do jogo contra o Juventude. O meia cabeceou para o gol após cruzamento de Martínez.

“Então a comissão, todo mundo do clube, meus companheiros, a diretoria sempre passou confiança que eu ia voltar a poder ajudar a equipe. Então eu me cobrava bastante. Não veio no tempo que eu queria, mas veio no tempo de Deus”, completou o meia.