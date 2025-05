Mirassol x Corinthians pelo Brasileirão Série A: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Mirassol e Corinthians se enfrentam neste sábado (10), 18h30, no Estádio Maião, em duelo que opõe ambições distintas no Brasileirão Série A. Enquanto o Leão tenta respirar fora da zona de rebaixamento, o Timão busca manter o embalo e mirar o G4.

Para o Mirassol, o jogo representa a chance de mostrar força diante de um adversário tradicional e, ao mesmo tempo, tentar afastar o fantasma do Z-4. Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o time do interior soma 7 pontos e ocupa a 16ª colocação.

Já o Corinthians chega ao interior paulista tentando consolidar sua boa fase no Brasileirão. Apesar da campanha irregular na Sul-Americana, onde ocupa a terceira posição do grupo e vê a classificação ameaçada, a equipe de Dorival Júnior tem se mostrado sólida na competição nacional. Com 13 pontos, o Timão está próximo do G4 e uma vitória fora de casa pode colocar o clube entre os líderes.

Onde assistir

Amazon Prime Video (Streaming)

Palpites

Prováveis escalações

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Albert. Técnico: Dorival Júnior