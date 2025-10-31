Diário do Nordeste
ex-atleta do tênis de mesa.

Jogada

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia

O ex-mesatenista tem dez medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos

Redação 23 de Setembro de 2025
Foto de Hugo Caldeano, finalista mundial de Tênis de Mesa

Jogada

Hugo Calderano confirma vaga na final do Mundial de tênis de mesa após vitória sobre Chinês

Brasileiro enfrenta Wang Chuqin na final da competição neste domingo (25)

Ian Laurindo* 24 de Maio de 2025

Jogada

Calderano vai à semifinal do Mundial de tênis de mesa e já garante medalha histórica

Com uma atuação quase impecável, o brasileiro superou sul-coreano

Agência Estado 23 de Maio de 2025
Jogos Olímpicos Paris 2024 - Tenis de mesa Masculino - Hugo Calderano x Alexis Lebrun

Jogada

Hugo Calderano avança às quartas do Mundial de tênis de mesa e pode ter revanche olímpica

Brasileiro derrotou o nigeriano Quadri Aruna

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 22 de Maio de 2025
Foto de Hugo Calderano, campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, e Thiago Monteiro, cearense, treinador da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa.

Jogada

Hugo Calderano exalta treinador cearense em conquista inédita no tênis de mesa; veja entrevista

Thiago Monteiro, cearense, foi atleta da modalidade e hoje é o técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa

Ian Laurindo* 29 de Abril de 2025
Brasileiro conquistou 1º lugar na Copa do Mundo

Jogada

Hugo Calderano vence chinês nº 1 e leva título inédito na Copa do Mundo do tênis de mesa

Vitória contra Lin Shidong ocorreu em Macau, na China

Diário do Nordeste / Estadão Conteúdo 20 de Abril de 2025
Equipe do Brasil de tênis de mesa

Jogada

Tênis de mesa nas Olimpíadas 2024: Brasil perde para a França e é eliminado no torneio por equipes

Liderado por Hugo Calderano, o time nacional foi eliminado pela França por 3 a 0

Diário do Nordeste/Estadão 07 de Agosto de 2024
imagem mostra mesa-tenistas

Jogada

Brasil e França se enfrentam nas quartas do tênis de mesa por equipes nas Olimpíadas 2024; confira

Seleção brasileira é representada por Calderano, Ishiy e Guilherme Teodoro

Crisneive Silveira 07 de Agosto de 2024
Alison dos Santos e Ana Patrícia (da dupla com Duda) são atrações da tarde nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta quarta-feira (7)

Confira a agenda desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 07 de Agosto de 2024
Hugo Calderano

Jogada

Tênis de mesa por equipes nas Olimpíadas 2024: Brasil vence Portugal e avança às quartas de final

Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro formam a equipe masculina do Brasil

Diário do Nordeste/Estadão 05 de Agosto de 2024
