Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia

O ex-mesatenista tem dez medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:45)
Jogada
Legenda: Hugo Hoyama, referência mundial no tênis de mesa.
Foto: SAEED KHAN / AFP

Ícone do esporte, Hugo Hoyama está internado no Hospital do Coração, em São Paulo. O mesatenista de 56 anos sofreu um infarto e passou por cirurgia na última segunda-feira. Ele está internado desde o dia 12 de setembro na unidade de terapia intensiva. De acordo com boletim médico, ainda não há previsão de alta. 

"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", informou a nota do hospital em nota ao ge.

Cindy Harada, esposa de Hugo, detalhou o estado de saúde do marido em entrevista ao ge.

"Ele passou por uma cirurgia programada de revascularização do miocárdio. Acabei de visitá-lo. Ele está bem. Sob os cuidados da equipe médica do doutor Fábio Jatene", afirmou. 

Hugo Hoyama tem dez medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze em Jogos Pan-Americanos. É o mesatenista com maior número de ouros. Além disso, ele tem oito participações de Jogos Olímpicos. 

