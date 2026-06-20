Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 20 de junho de 2026

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 06:30
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A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (20)

COPA DO MUNDO

14h | Holanda x Suécia | CazéTV
17h | Alemanha x Costa do Marfim | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h | Equador x Curaçao | CazéTV
1h | Tunísia x Japão | CazéTV, Globo e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

11h | Londrina x Athletic Club-MG | Disney+
19h | Ceará x Botafogo-SP | Disney+
19h | Vila Nova x Náutico | Canal GOAT, Xsports e Disney+

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Esportes/brasileirão série b Esportes/copa do mundo de futebol

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Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (20)
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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 20 de junho de 2026

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