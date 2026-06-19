Filho de Neymar viraliza após recusar ingresso pra jogo do Brasil

Davi Lucca (14), primogênito de Neymar Júnior, protagonizou uma cena engraçada nas redes sociais após recusar um ingresso para assistir ao Brasil jogar. O adolescente foi abordado nas ruas de Nova Iorque pelo influencer venezuelano Santiago Vazquez, conhecido como "Futcruch", que o desafiou a aceitar o "corte cascão", utilizado por Ronaldo Fenômeno durante a Copa do Mundo de 2002, em troca do ingresso.
"Se você fizer esse corte de cabelo, eu te dou um ingresso VIP para assistir o Brasil", afirma o influencer.
O jovem responde com bom humor: "mas meu pai já joga", ao que o influenciador pergunta surpreso: "seu pai joga? Quem é?". Davi Lucca afirma com um sorriso no rosto: "Ney", arrancando risos de Santiago: "você definitivamente não precisa desses ingressos", brincou.
Davi Lucca é o filho mais velho de Neymar Júnior, pai de mais quatro meninas. O jogador da seleção brasileira relevou na última terça-feira (16) que sua esposa Bruna Biancardi está grávida de outra menina.