Filho de Neymar viraliza após recusar ingresso pra jogo do Brasil

Davi Lucca foi entrevistado por influenciar venezuelano "Futcrunch", que não o reconheceu

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 16:38 (Atualizado às 16:52)
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Legenda: Davi Lucca é filho mais velho de Neymar Júnior, fruto de relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.
Foto: Reprodução: Instagram
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Davi Lucca (14), primogênito de Neymar Júnior, protagonizou uma cena engraçada nas redes sociais após recusar um ingresso para assistir ao Brasil jogar. O adolescente foi abordado nas ruas de Nova Iorque pelo influencer venezuelano Santiago Vazquez, conhecido como "Futcruch", que o desafiou a aceitar o "corte cascão", utilizado por Ronaldo Fenômeno durante a Copa do Mundo de 2002, em troca do ingresso.

"Se você fizer esse corte de cabelo, eu te dou um ingresso VIP para assistir o Brasil", afirma o influencer. 

O jovem responde com bom humor: "mas meu pai já joga", ao que o influenciador pergunta surpreso: "seu pai joga? Quem é?". Davi Lucca afirma com um sorriso no rosto: "Ney", arrancando risos de Santiago: "você definitivamente não precisa desses ingressos", brincou.

Davi Lucca é o filho mais velho de Neymar Júnior, pai de mais quatro meninas. O jogador da seleção brasileira relevou na última terça-feira (16) que sua esposa Bruna Biancardi está grávida de outra menina.

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