Lula faz piada sobre Neymar na Seleção: 'Primeiro convocado home office do mundo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a situação do atacante Neymar nesta sexta-feira (19). Durante um evento em Belo Horizonte, ele brincou com uma criança e afirmou que o camisa 10 da Seleção Brasileira é “o primeiro convocado home office do mundo”.
Enquanto discursava sobre igualdade de gênero, Lula elogiou Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Em seguida, perguntou a um garoto se ele já havia assistido à craque da Seleção Feminina em campo. A criança respondeu que não.
Na sequência, o presidente questionou quem estava jogando bem pela Seleção atualmente. O garoto respondeu Neymar, o que motivou a brincadeira de Lula.
Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo , disse o presidente, arrancando risadas dos presentes.
Situação de Neymar
Neymar sofreu uma lesão na panturrilha e desfalcou o Brasil na estreia diante do Marrocos. O atacante também não estará em campo no confronto contra o Haiti, nesta sexta-feira.
Ao longo da semana, o camisa 10 já voltou a treinar com o grupo comandado por Carlo Ancelotti. A expectativa é de que ele fique à disposição para a partida contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos, marcada para o dia 24 de junho, às 19h.
Lula já comentou sobre Ronaldo
Não é a primeira vez que Lula faz comentários envolvendo jogadores da Seleção Brasileira. Durante a Copa do Mundo de 2006, ainda em seu primeiro mandato, o presidente falou sobre a condição física de Ronaldo Fenômeno.
"De vez em quando, encontro com o Ronaldo e sei que ele está magro. Mas vira e mexe a gente lê na imprensa brasileira que Ronaldo está gordo. Afinal de contas, ele está gordo ou não está gordo?", questionou Lula em conversa com Carlos Alberto Parreira, então técnico da Seleção.