Lula faz piada sobre Neymar na Seleção: 'Primeiro convocado home office do mundo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a situação do atacante Neymar nesta sexta-feira (19). Durante um evento em Belo Horizonte, ele brincou com uma criança e afirmou que o camisa 10 da Seleção Brasileira é “o primeiro convocado home office do mundo”.

Enquanto discursava sobre igualdade de gênero, Lula elogiou Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Em seguida, perguntou a um garoto se ele já havia assistido à craque da Seleção Feminina em campo. A criança respondeu que não.

Na sequência, o presidente questionou quem estava jogando bem pela Seleção atualmente. O garoto respondeu Neymar, o que motivou a brincadeira de Lula.

Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo , disse o presidente, arrancando risadas dos presentes.

Situação de Neymar

Neymar sofreu uma lesão na panturrilha e desfalcou o Brasil na estreia diante do Marrocos. O atacante também não estará em campo no confronto contra o Haiti, nesta sexta-feira.

Ao longo da semana, o camisa 10 já voltou a treinar com o grupo comandado por Carlo Ancelotti. A expectativa é de que ele fique à disposição para a partida contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos, marcada para o dia 24 de junho, às 19h.

Lula já comentou sobre Ronaldo

Não é a primeira vez que Lula faz comentários envolvendo jogadores da Seleção Brasileira. Durante a Copa do Mundo de 2006, ainda em seu primeiro mandato, o presidente falou sobre a condição física de Ronaldo Fenômeno.