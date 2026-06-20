Ceará x Botafogo-SP na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (20) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 14ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza (CE).

O Ceará vem de empate na última rodada, tendo empatado com o Criciúma em 1 a 1, na 13ª rodada. O Vovô soma 17 pontos em 13 jogos disputados, e ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela. O time segue sendo comandado pelo técnico interino Anderson Batatais.

Já o Botafogo-SP vem de vitória, tendo vencido em casa o Operário-PR por 2 a 1 na rodada anterior. A equipe paulista está atualmente na 16ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento, somando 13 pontos em 13 rodadas disputadas.

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O Ceará tem desfalques para esta partida. Lesionados, o lateral-direito Alex Silva, o volante Zanocelo e os meia-atacantes Vina e Alano seguem no departamento médico. Além deles, é dúvida o volante Júlio César, que sofreu lesão contra o Criciúma.

Já o volante Lucas Lima e o atacante Gustavo Prado ficaram de fora pois estão de saída do Ceará. Por outro lado, o centroavante Wendel Silva se recuperou de lesão na região lombar e treinou com o restante do elenco, podendo ser relacionado.

Do lado do Botafogo-SP, são três desfalques confirmados, todos eles por suspensão: o volante Everton Morelli, o meia Thiago Moraes e o lateral-esquerdo Felipe Vieira. Já Leandro Maciel, Marco Antônio, Darlan, Jonathan Lemos e Carlos Eduardo estão no DM.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Gilmar, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, João Gabriel, Matheus Araújo e Melk; Wendel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Botafogo-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Gabriel Inocêncio; Yuri, Patrick Brey e Rafael Gava; Wesley Santos, Hygor e Jefferson Nem. Técnico: Cláudio Tencati.

CEARÁ X BOTAFOGO-SP | FICHA TÉCNICA