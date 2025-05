Hugo Calderano avança às quartas do Mundial de tênis de mesa e pode ter revanche olímpica

Hugo Calderano está nas quartas de final do Mundial de Doha, no Catar. O tenista brasileiro derrotou, nesta quinta-feira (22), o nigeriano Quadri Aruna, atual 31º do ranking mundial, por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6.

Na próxima fase, Calderano pode reencontrar o francês Félix Lebrun, reeditando a disputa pelo bronze na Olimpíada de Paris-2024. Na ocasião, Lebrun impediu o brasileiro de conquistar a sonhada medalha olímpica.

Também nesta quinta-feira, o atleta francês encara o sul-coreano An Jae-hyun em busca da classificação para as quartas de final do Mundial de Doha.

Hugo Calderano, número três do mundo, teve grande atuação não dando chances para Quadri Aruna. O brasileiro foi dominante na partida, sobretudo nos três primeiros sets. Na quarta parcial, o nigeriano tentou esboçar uma reação, mas o brasileiro mostrou muita consistência para triunfar sem sustos.

"Todos sabem como ele (Quadri Aruna) é forte, por isso foi importante começar o jogo bem, principalmente no primeiro set. Eu não dei muitas chances para ele e consegui manter o ritmo na partida", disse Calderano após a vitória.

Na primeira rodada do Mundial, Hugo Calderano superou o mexicano Rogelio Castro. No segundo compromisso, bateu Wassim Essid, da Tunísia. No terceiro jogo, o brasileiro sofreu um pouco, mas derrotou o casaque Kirill Gerassimenko.