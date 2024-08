Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta quarta-feira (7)

O Brasil chega nesta quarta-feira (7) com chances de medalha nas Olimpíadas de Paris 2024. Caio Bonfim tenta sua segunda premiação na marcha atlética, junto com Viviane Lyra. O skate park também pode receber medalha. A amarelinha também busca avançar no tênis de mesa, atletismo, vôlei de praia, e mais. Veja a agenda brasileira desta quarta-feira (7).

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (7)

ATLETISMO

02h30 - Maratona de marcha atlética misto - Caio Bonfim e Viviane Lyra

05h05 - Classificação - Salto em altura masculino - Fernando Ferreira

14h05 - Semifinal - 110m com barreiras masculino - Eduardo Rodrigues e Rafal Pereira

14h15 - Classificação - Salto Triplo masculino - Almir dos Santos

14h30 - Semifinal - 400m com barreiras Masculino - Matheus Lima

15h02 - Semifinal - 200m rasos masculino - Renan Correa

CANOAGEM

04h30 - Eliminatórias - Caiaque individual 500m feminino - Ana Paula Vergutz

05h40 - Eliminatórias - Caiaque individual 1000m masculino - Vagner Junior Souza

06h40 - Eliminatórias - Canoa indiviual 1000m masculino - Isaquias Queiroz e Mateus Nunes Bastos dos Santos

VELA

07h23 - Classificação - Kite masculino - Bruno Lobo

SKATE

07h30 - Preliminar - Park masculino - Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini

TÊNIS DE MESA

10h00 - Quartas de final - Masculino por equipes - Brasil x França

VÔLEI DE PRAIA