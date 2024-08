Canoagem nas Olimpíadas 2024: Isaquias Queiroz fica em 2º e avança às semifinais na C1 1000m

Uma das principais estrelas da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Isaquias Queiroz venceu a bateria de eliminatória da prova C1 1.000m da canoagem de velocidade e avançou às semifinais nesta quarta-feira (7). O brasileiro é um dos favoritos da modalidade na categoria após garantir ouro em Tóquio-2020 e prata na Rio-2016.

As decisões serão na próxima sexta (9). As semis tem início às 6h30. Em caso de classificação, vai para a final às 8h50.

No critério de classificação, apenas os dois melhores de cada bateria avançam direto às semifinais. Os demais atletas disputam uma prova, válida pelas quartas de final, na tentativa de chegar na decisão.

Outros brasileiros

Até o momento, apenas Isaquias Queiroz está classificado na delegação brasileira para as finais da canoagem de velocidade nas provas individuais, com a prova C1 1.000m. Vagner Sousa e Mateus Nunes também disputam vaga, mas estão nas quartas.

No feminino, Ana Paula Vergutz representa o país na K1 500m e também ficou fora das semifinais na 1ª bateria, onde terminou com a 5ª posição. Agora, tem nova oportunidade de classificação com as quartas de final. A etapa será ainda nesta quarta (7).

Marca histórica

Isaquias Queiroz tem quatro medalhas olímpicas (um ouro, duas pratas e um bronze) e pode igualar a ginasta Rebeca Andrade como líder do ranking brasileiro de medalhistas se conseguir mais duas. Na última terça-feira (6), Isaquias e Jacky Godman se classificaram para a semifinal da categoria C2 500M, que é em duplas. Assim, em Paris-2024, o canoísta disputa dois pódios.