Skate nas Olimpíadas 2024: acompanhe brasileiros na busca por medalha nesta quarta

O skate park masculino será disputado na manhã desta quarta-feira (6) nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). Três representantes brasileiros entrarão em ação na busca por classificação para as finais da modalidade.

A fase preliminar do skate park masculino nas Olimpíadas 2024 está marcada para começar às 7h30 (horário de Brasília). O Brasil será representado por três skatistas nesta etapa: Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini.

Ao todo, 22 skatistas disputarão a prova. Os oito primeiros skatistas da classificação combinada das eliminatórias se classificam para a final. Serão três oportunidades para cada skatista, sendo contabilizada a melhor nota.

A final será disputada no mesmo dia (nesta quarta-feira), mas com horário marcado para 12h30 (horário de Brasília). Tanto a fase preliminar como a grande final contarão com transmissão da Globo, do Sportv e da Cazé TV.

