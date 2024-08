Brasil avança para as finais do salto triplo e dos 400m com barreiras; veja resultados do atletismo

O atletismo brasileiro conseguiu boas marcas em mais um dia de disputa nos Jogos Olímpicos de Paris. Alison dos Santos, o Piu, principal representante do Brasil na modalidade, avançou para a final dos 400m com barreiras. Almir Júnior também vai brigar por medalha no salto triplo. As disputas ocorreram no Stade de France, nesta quarta-feira (7).

Piu conquistou a vaga após ficar em terceiro lugar na bateria em que competiu e conseguiu o quarto melhor tempo no geral. Os dois primeiros avançaram direto para a final. Com tempo de 47s95, o brasileiro foi superado pelo norueguês Karsten Warholm, que é recordista mundial, que fez 47s67, e pelo francês Clement Ducos (47s85).

Na última bateria estava o cearense Matheus Lima. O brasileiro encerrou a participação nos Jogos de Paris ao finalizar a prova com 49s08, na quarta posição e 16º lugar no geral.

Almir Júnior foi classificado para a final do salto triplo masculino. Ele conseguiu a quinta melhor marca geral, pois alcançou 17,06 metros. Os doze primeiros avançam de fase.

Rafael Pereira e Eduardo Rodrigues representaram o Brasil nas semifinais dos 100m com barreiras. Um terminou a bateria em último e o outro terminou em sexto lugar, respectivamente, sem chances para avançar para a final.

Nos 200m rasos, Renan Gallina foi eliminado na semifinal masculina. Ele não foi bem na largada e ficou em sexto lugar. Único brasileiro na disputa, ele terminou a prova em 20,60 segundos.