Piastri vence GP do Bahrein e se aproxima de liderança; Gabriel Bortoleto fica em 19º

Oscar Piastri dominou o GP do Bahrein da Fórmula 1, de ponta a ponta, e conquistou a segunda vitória na temporada, encerrando uma seca de 21 anos da McLaren no circuito de Sakhir. Além disso, o australiano encostou na liderança de Lando Norris, companheiro de equipe, no Mundial de pilotos. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, assim como em outras etapas, teve dificuldades com a aderência da Sauber e amargou a última posição, em 19º, já que Carlos Sainz não concluiu a prova.

Antes dessa vitória, Piastri o australiano liderou a dobradinha com Norris no GP da China. Além disso, encerrou um domínio de Lewis Hamilton, então na Mercedes, e Max Verstappen (Red Bull Racing), que conquistaram cinco vitórias na etapa, somados, desde 2019.

Com o desempenho neste fim de semana, Piastri chega a 74 pontos no Mundial, enquanto Norris, ainda na liderança, vê a vantagem cair para apenas três. Já a McLaren, melhor carro e equipe da temporada, manteve a liderança no Mundial de Construtores da F-1.

O próximo final de semana da Fórmula 1 começa na sexta-feira (18), na Arábia Saudita. A 5ª etapa do campeonato vai até o dia 20, com a corrida às 14h (de Brasília).

Confira a classificação final do GP do Bahrein de F1: