Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem do piloto holandês Max Verstappen

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP do México: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
George Russell

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP dos Estados Unidos: horário e onde assistir

Serão disputados treinos livres e classificatórios, além da corrida sprint

Daniel Farias 18 de Outubro de 2025
Imagem do piloto holandês Max Verstappen

Jogada

Treino livre da Fórmula 1 do GP de Singapura: horário e onde assistir nesta sexta (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
Foto do piloto da Red Bull, Max Verstappen, que venceu a última corrida da Fórmula 1, em Monza (ITA), e agora quer ir bem nos treinos no Azerbaijão, em Baku

Jogada

Treino livre da Fórmula 1 no Azerbaijão: veja horários

Confira também onde assistir aos treinos da F1 2025

Daniel Farias 19 de Setembro de 2025

Jogada

F1: Bortoleto pontua na Itália e Verstappen vence corrida em Monza

Piloto brasileiro, que corre pela Sauber, terminou o GP em oitavo

Daniel Farias 07 de Setembro de 2025
Foto de carros de corrida da Fórmula 1 2025

Jogada

Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório

Daniel Farias 05 de Setembro de 2025

Jogada

Brasileiro Rafael Câmara vence na Hungria e é campeão mundial de Fórmula 3

O pernambucano é Integrante da academia de pilotos da Ferrari desde 2021

Agência Estado 03 de Agosto de 2025
Foto da Fórmula 1

Jogada

Leclerc leva Ferrari à primeira pole position da temporada e brinca: 'Não entendo nada na Fórmula 1'

Nem mesmo o piloto de Mônaco esperava liderar o pelotão na corrida deste domingo

Agência Estado 02 de Agosto de 2025

Jogada

Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (1º)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório

Daniel Farias 01 de Agosto de 2025
Foto de Lando Norris, da McLaren, que venceu o último GP da Fórmula 1 2025

Jogada

Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (25)

Serão disputados treinos livres, classificatórios e a corrida sprint

Daniel Farias 25 de Julho de 2025
1 2 3