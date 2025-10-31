Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo
Serão disputados treinos livres e classificatórios, além da corrida sprint
Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura
Confira também onde assistir aos treinos da F1 2025
Piloto brasileiro, que corre pela Sauber, terminou o GP em oitavo
Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório
O pernambucano é Integrante da academia de pilotos da Ferrari desde 2021
Nem mesmo o piloto de Mônaco esperava liderar o pelotão na corrida deste domingo
Serão disputados treinos livres, classificatórios e a corrida sprint