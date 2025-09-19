Diário do Nordeste
Treino livre da Fórmula 1 no Azerbaijão: veja horários

Confira também onde assistir aos treinos da F1 2025

Daniel Farias
(Atualizado às 08:40)
Legenda: Max Verstappen venceu a última corrida da Fórmula 1, em Monza (ITA), e agora quer ir bem nos treinos no Azerbaijão, em Baku
Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Os treinos livres do GP do Azerbaijão na Fórmula 1 2025 são disputados a partir desta sexta-feira (19), no Circuito Urbano de Baku. Ao todo, serão três treinos livres e um treino classificatório até a disputa da corrida, marcada para o domingo (21).

Em 2024, Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position após um tempo de 1:41.365 na classificação. Na corrida, a vitória ficou com Oscar Piastri, da McLaren. Leclerc, da Ferrari, e Russell, da Mercedes, completaram o pódio no Azerbaijão.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º treino livre | Sexta (19), 5h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • 2º treino livre | Sexta (19), 8h50 | Bandsports e F1TV Pro
  • 3º treino livre | Sábado (20), 5h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (20), 8h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (21), às 8h, no Circuito Urbano de Baku. A última corrida disputada na F1 2025 foi o Grande Prêmio da Itália, em Monza, vencido por Max Verstappen, da Holanda, que corre pela Red Bull.

