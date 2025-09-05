Diário do Nordeste
Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:47)
Jogada
Legenda: Carros de corrida da Fórmula 1 2025
Foto: Giuseppe CACACE/AFP

O GP da Itália na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (7) e os treinos tiveram início nesta sexta-feira (5). Três treinos livres e um treino classificatório estão sendo realizados no Circuito de Monza, em Monza (ITA), palco da corrida.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º treino livre | Sexta (5), 8h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • 2º treino livre | Sexta (5), 12h | Bandsports e F1TV Pro
  • 3º treino livre | Sábado (6), 7h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (6), 10h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (7), às 10h, no Circuito de Monza, em Monza (ITA). A última corrida foi disputada no Grande Prêmio da Holanda e foi vencida por Oscar Piastri, da Austrália, que corre pela McLaren.

