Cafu ressalta momento de times cearenses, relembra jogos da Seleção em Fortaleza e revela preferência de novo treinador

Cafu, bicampeão mundial, realizou neste sábado (12) o lançamento de seu livro biográfico “A saga de Cafu”, em um shopping de Fortaleza. Na ocasião, o ex-jogador ressaltou o momento atual do Futebol Cearense, evidenciando Ceará e Fortaleza, e relembrou os jogos da Seleção Brasileira na capital cearense quando jogador. Além disso, desabafou em relação ao momento atual do Brasil e revelou nomes preferidos para assumir o comando da Amarelinha.

MOMENTO DO FUTEBOL CEARENSE

O capitão do Penta evidenciou o momento vivido pelo futebol cearense - com Ceará e Fortaleza na elite nacional - devido à boa organização dos times. Além disso, argumentou que, atualmente, as equipes já são consideradas de nível mundial.

‘Isso é uma boa administração. Quando você tem uma boa administração, transparente, como Ceará e Fortaleza, você vê o resultado chegando dentro de campo, acho que isso é mais importante. São dois grandes representantes não só do futebol brasileiro, mas, hoje, do futebol mundial. Espero que esses times tenham muita sorte nos campeonatos.’ Cafu Capitão do Pentacampeonato Mundial

JOGOS PELO BRASIL NO CASTELÃO

Já quando foi perguntado sobre os jogos realizados em Fortaleza, Cafu relembrou os confrontos contra a Iugoslávia e Paraguai.

‘No Paraguai, foi mais recente pois foi logo após a Copa do Mundo, tivemos esse jogo amistoso aqui. Contra a Iugoslávia antes da Copa, como preparação. Fortaleza sempre trouxe boas lembranças para a Seleção Brasileira.' Cafu Bicampeão Mundial pelo Brasil

BRASIL 1 X 0 IUGOSLÁVIA

Legenda: Brasil e Iugoslávia se enfrentaram em 2002, na Arena Castelão, em amistoso pré-Copa do Mundo. Foto: Arquivo / AFP

Contra a antiga seleção europeia - atualmente a nação se desmembrou em vários países, incluindo Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia -, o Brasil venceu por 1 a 0, em duelo realizado no dia 27 de Março de 2002 na Arena Castelão, o amistoso em preparação para a Copa do Mundo. Na ocasião, Cafu deu o passe para o gol da vitória para o atacante Luizão.

BRASIL 0 X 1 PARAGUAI

Legenda: Em primeiro jogo em solo nacional pós título mundial, Cafu levantou novamente a taça em confronto Brasil x Paraguai em 2002, na Arena Castelão. Foto: TV Verdes Mares / Reprodução



Meses após a conquista do Pentacampeonato Mundial sobre a Alemanha, o Brasil fez seu primeiro jogo em solo nacional em Fortaleza. Ainda em clima de festa, a Seleção perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no dia 21 de agosto de 2002, na Arena Castelão. A derrota, entretanto, pouco importou. No dia, inclusive, Cafu levantou novamente o troféu do quinto título mundial da Amarelinha.

MOMENTO ATUAL DA SELEÇÃO E ESCOLHA DO TREINADOR

Cafu foi direto quando questionado sobre o momento negativo vivido pela Seleção Brasileira. O ex-jogador, mesmo se considerando um otimista para a Copa do Mundo, ressaltou a importância de melhores tomadas de decisão por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

‘O cara mais otimista em relação a Seleção Brasileira sou eu. Eu sei o momento que a Seleção Brasileira tá vivendo, já passei por esse momento em 1994 e 2002 quando saímos desacreditados no Brasil quando até querendo treinadores estrangeiros, mas o Brasil acabou se sagrando pentacampeão mundial. Somos pentacampeões, somos respeitados, mas não pode ficar com essa incerteza de saber quem vem ou quem não vem. Estão tentando diminuir o que é a Seção Brasileira que é muito grande.’ Cafu Ex- jogador da Seleção Brasileira

O ex-lateral, inclusive, palpitou na decisão do novo treinador da Seleção, revelando seus nomes preferidos para assumir a vaga e defendendo nomes brasileiros.