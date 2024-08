O Brasil conquistou medalha de bronze na tarde desta quarta-feira (7), na grande final do Skate Park. O Brasileiro Augusto Akio, o Japinha, tirou a nota 91.65 e saiu com a medalha. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, com a nota 93.11, e americano Shaar Tom 92.23 ficou com a prata.

Os Brasil chegou a grande final com três representantes. Além de Japinha, Pedro Barros e Luigi Cini fizeram bonito. Pedro Barros terminou a competição na quarta colocação, com a nota 91.65 e Luigi, na sétima colocação com 76.89.

Legenda: Brasileiro Augusto Akio, o 'Japinha', garante o bronze na final do Skate Park Foto: Luiza Moraes/COB.

Finalistas do Skate Park masculino na Olimpíada de 2024