Hugo Calderano confirma vaga na final do Mundial de tênis de mesa após vitória sobre Chinês

Hugo Calderano, estrela brasileira do tênis de mesa e campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, derrotou o chinês Liang Jingkun por 4 sets a 3 neste sábado (24) e se tornou o primeiro atleta do hemisfério sul a chegar à final do Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Doha, no Catar.

Virando a vantagem do chinês, ranqueado como 5° melhor do mundo, Calderano conseguiu fechar o primeiro set por 15 a 13. Já no segundo set, dessa vez, de forma mais tranquila, Hugo venceu por 11 a 7.

No terceiro set, entretanto, após pausa para revistar a tática para a partida, Liang superou o brasileiro por 11 a 8. O quarto set foi quando o torcedor brasileiro conseguiu, talvez, diminuir a ansiedade e ter confiança. Com erros do asiático, Hugo venceu o set por 11 a 8, abrindo 3 a 1 na série.

Entretanto, mesmo com a chance de fechar o jogo, Hugo foi abaixo. Liang abriu 7 a 0, e o placar fechou em 11 a 3 para o chinês. Após o duro golpe, no quinto set a situação piorou, apesar da tentativa de recuperação do mesa-tenista brasileiro. Liang forçou o 3 a 3 e deixou a partida com caráter de drama.

No último e decisivo set, o brasileiro abriu 10 a 3, mas viu, claramente nervoso, o chinês encostar quando só restava fazer o ponto decisivo da vitória. Por fim, anotou 11 a 9 para se tornar o primeiro atleta do hemisfério sul a chegar tão longe na competição.

Agora, às 9h30 (horário de Brasília), contra mais um chinês, Wang Chuqin, mesmo adversário que Hugo superou na semifinal da Copa do Mundo de tênis de mesa, o mesa-tenista do título da competição.

* Sob supervisão de Daniel Farias