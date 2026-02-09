Diário do Nordeste
Tirol conhece data de estreia da Copa do Brasil

Coruja começa sua campanha na 1ª Fase

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:28)
Jogada
Legenda: O Tirol estreará na Copa do Brasil no dia 18 deste mês
Foto: KID JUNIOR / SVM

A CBF divulgou a tabela da 1ª Fase da Copa do Brasil nesta segunda-feira (9). O Tirol será o representante cearense nesta fase e estreia no dia 18.  A equipe visita o América de Propriá/SE, às 20 horas, no estádio Batistão, em Aracajú (SE).

O confronto é em jogo único e em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem avançar, enfrenta o América Mineiro na 2ª Fase.

Outros cearenses

Ceará, Fortaleza e Maracanã, outros representantes cearenses na competição, entram na 2ª Fase, também disputada em jogo único. As datas básicas destinadas para a 2ª Fase são: 25/02, 26/02, 04/03 ou 05/03. 

O Vovô enfrenta o vencedor de Araguaína-TO x Primavera, o Leão enfrenta quem passar de Maguary-PE x Laguna e o Maracanã enfrenta a Portuguesa/RJ, fora de casa.

