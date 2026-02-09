Ferroviário mantém estratégia e Fortaleza terá carga mínima na ida da semifinal
Assim como na primeira fase, torcida tricolor terá apenas a carga mínima regulamentar no PV
O Fortaleza terá carga mínima de ingressos para a partida contra o Ferroviário no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense 2026, no próximo sábado (14). O Diário do Nordeste apurou que o Tubarão da Barra, mandante da partida, manterá a estratégia adotada nos outros jogos contra Fortaleza ou Ceará até aqui na temporada 2026.
Neste caso, a torcida do Fortaleza terá direito apenas à carga mínima regulamentar, de 2.950 ingressos. A situação será a mesma da partida entre Leão e Ferrão na segunda rodada da primeira fase do campeonato estadual, na estreia do Fortaleza na temporada.
Naquela ocasião, 2.566 torcedores do Fortaleza estiveram presentes no estádio Presidente Vargas (PV) para acompanhar a partida. A torcida visitante, no caso, ficou com a arquibancada amarela, com ingressos custando R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).
Até o momento, o Ferroviário ainda não divulgou os valores dos ingressos para a partida de sábado (14). O time da Barra do Ceará enfrenta o Fortaleza a partir das 16h, no PV. O jogo da volta será no sábado seguinte, com mando de campo do Tricolor do Pici.