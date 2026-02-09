Ferroviário mantém estratégia e Fortaleza terá carga mínima na ida da semifinal

O Fortaleza terá carga mínima de ingressos para a partida contra o Ferroviário no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense 2026, no próximo sábado (14). O Diário do Nordeste apurou que o Tubarão da Barra, mandante da partida, manterá a estratégia adotada nos outros jogos contra Fortaleza ou Ceará até aqui na temporada 2026.

Neste caso, a torcida do Fortaleza terá direito apenas à carga mínima regulamentar, de 2.950 ingressos. A situação será a mesma da partida entre Leão e Ferrão na segunda rodada da primeira fase do campeonato estadual, na estreia do Fortaleza na temporada.

Legenda: Torcida do Fortaleza no Estádio Presidente Vargas (PV) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Naquela ocasião, 2.566 torcedores do Fortaleza estiveram presentes no estádio Presidente Vargas (PV) para acompanhar a partida. A torcida visitante, no caso, ficou com a arquibancada amarela, com ingressos custando R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Até o momento, o Ferroviário ainda não divulgou os valores dos ingressos para a partida de sábado (14). O time da Barra do Ceará enfrenta o Fortaleza a partir das 16h, no PV. O jogo da volta será no sábado seguinte, com mando de campo do Tricolor do Pici.