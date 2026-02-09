Quanto Ceará e Fortaleza lucraram no Clássico-Rei? Veja renda e valores divididos

Ceará e Fortaleza disputaram o primeiro Clássico-Rei de 2026 no último domingo (8), em uma partida que reuniu 34.758 torcedores na Arena Castelão. Por conta de acordo firmado inicialmente, a renda líquida da partida será dividida igualmente entre os dois clubes.

De acordo com o boletim financeiro divulgado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), a renda líquida total da partida foi de R$ 364.817,37. Com a divisão do percentual, Ceará e Fortaleza receberão, por esta partida, R$ 182.408,69 cada.

A renda bruta da partida foi de R$ 836.468,00. As principais despesas foram o aluguel de campo (R$ 108.740,84), taxas e impostos (R$ 125.470,20), e controle de acesso, segurança, limpeza, supervisão de jogo e fiscal de campo (R$ 117.092,37).

O mando de campo nesta partida foi do Ceará, que teve acesso a um percentual maior de espaços para sua torcida. Mesmo assim, o acordo entre os clubes prevê uma divisão igualitária da renda, o que também acontecerá nos demais jogos entre os times.