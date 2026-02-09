Após Clássico-Rei, Ceará retoma treinos focado na semifinal do Cearense nesta terça

O Ceará retoma as atividades nesta terça-feira (10). Após o empate sem gols no Clássico-Rei, a equipe comandada por Mozart se reapresenta em Porangabuçu com foco no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Cearense.

O grupo terá cinco atividades de preparação durante a semana para o duelo contra o Floresta. Os treinos serão realizados durante a tarde, em Carlos de Alencar Pinto (CAP).

O Alvinegro vai em busca de vaga na quarta final seguida na competição. A equipe é a atual bicampeã estadual e enfrenta o Floresta para avançar de fase.

O primeiro duelo entre o Vovô e o Lobo da Vila será no domingo (15). As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.