Após Clássico-Rei, Ceará retoma treinos focado na semifinal do Cearense nesta terça

Equipe enfrenta o Floresta na próxima fase da competição

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:01)
Jogada
Legenda: Vina, jogador do Ceará, durante treinamento.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará retoma as atividades nesta terça-feira (10). Após o empate sem gols no Clássico-Rei, a equipe comandada por Mozart se reapresenta em Porangabuçu com foco no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Cearense. 

O grupo terá cinco atividades de preparação durante a semana para o duelo contra o Floresta. Os treinos serão realizados durante a tarde, em Carlos de Alencar Pinto (CAP).

O Alvinegro vai em busca de vaga na quarta final seguida na competição. A equipe é a atual bicampeã estadual e enfrenta o Floresta para avançar de fase. 

O primeiro duelo entre o Vovô e o Lobo da Vila será no domingo (15). As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

