Carpini revela mudança de estratégia para o Clássico-Rei após saída de Moisés

Após empatar no primeiro Clássico-Rei do ano, Thiago Carpini destacou a entrega dos atletas mesmo utilizando diversas variações táticas desde que iniciou no comando do grupo. O treinador revelou que precisou ajustar a estratégia para enfrentar o Ceará de última hora, após a saída de Moisés para o Santos. O duelo ocorreu neste domingo (8), pelo Campeonato Cearense.

“Falo muito com os atletas, uma coisa é você propor as ideias. Outra coisa é executar. É muito difícil. E eles estão muito dispostos a fazer, acreditando nas ideias, naquilo que tem sido passado, nas cobranças. E justamente toda essa ideia de um tripé de volantes, dando profundidade, e essa foi a ideia do Crispim e do Mailton. Não era a ideia”, afirmou o treinador. Até sexta-feira eu não treinei isso. Mas até quinta-feira o Moisés treinou”, afirmou o treinador.

“Então eu preparei segunda, terça, quarta, quinta uma ideia. E eu tive sexta e um pouquinho do sábado de manhã para mudar a ideia. Foi meu mérito? De maneira nenhuma. Foi mérito do meu grupo. Aquilo que se propõe a fazer, eles tentam fazer. Então, a gente tem boas chances de ter um ano muito bom. A nossa sinergia está muito bacana, a aceitação, o compromisso e isso nós não podemos perder”, completou.

O treinador do Leão também projetou o duelo contra o Ferroviário. As equipes voltam a se enfrentar nas duas partidas das semifinais do Campeonato Cearense. No primeiro duelo, os times ficaram no empate sem gols.

“É um outro contexto, outro cenário. Espero que a gente tenha mais algumas opções para poder fazer um jogo melhor. Naquele momento foi a nossa estreia. Foram quatro dias de treino para enfrentar um adversário que já estava se preparando desde novembro. Sofremos muito fisicamente, foi meu primeiro jogo. Nós não tínhamos zagueiro, meu zagueiro era o Rodrigo. É outro jogo. Outro momento. Mas é um grande adversário, a gente respeita muito. Vamos nos organizar para fazermos um grande jogo”, destacou.

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam no primeiro jogo da semifinal no sábado (14), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Presidente Vargas.