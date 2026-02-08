Carpini reclama de pênalti não marcado para o Fortaleza: 'Não vejo como movimento natural'

O técnico Thiago Carpini reclamou de pênalti não marcado para o Fortaleza no Clássico-Rei deste domingo (8), no início do 1º tempo.

O lance dentro da área ocorreu aos seis minutos, em cabeceio de Cardona, e a bola resvala no braço de Zanocelo, volante do Alvinegro.

"Em relação ao lance, eu vi, mas quero ver um pouco mais com calma. Já vi por muito menos pênaltis serem marcados. O braço está um pouco aberto. Não vejo como movimento natural, intercepta a bola. Na minha visão, caberia no mínimo uma consulta no VAR. Se ele olhasse o lance com pouco mais de calma, poderia dar", disse Carpini.

O árbitro reconhece que houve toque. No entanto, ele destaca a posição do braço do atleta.

Atuação do Fortaleza

"Nós analisamos o jogo por outros fatores. Não só o placar. Tem uma ideia contruida, nos dois lados. As coisas estão acontecendo e chegamos invictos na semifinal do campeonato e com muitos pontos positivos. Estamos encontrando caminho".

Sobre a situação do clube

Thiago Carpini, também falou sobre a situação do clube na temporada.

"Estou feliz, motivado e adoro desafios. Assumi o Fortaleza com todas as dificuldades, a direção me passa tudo de maneira muito clara. Me sinto importante no processo. Busco fazer o meu melhor para o Fortaleza, por mim como profissional e por essa grande instituição, que vive uma situação delicada. Mas estamos estamos encontrando um caminho. A situação dos reforços vai acontecer.