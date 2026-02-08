Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carpini reclama de pênalti não marcado para o Fortaleza: 'Não vejo como movimento natural'

Lance polêmico aconteceu aos 6 minutos do 1º tempo, com toque de mão de Zanocelo dentro da área

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:36)
Jogada
Legenda: Carpini concedeu entrevista coletiva após o Clássico-Rei e falou sobre a não marcação de pênalti para o Fortaleza
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O técnico Thiago Carpini reclamou de pênalti não marcado para o Fortaleza no Clássico-Rei deste domingo (8), no início do 1º tempo.

O lance dentro da área ocorreu aos seis minutos, em cabeceio de Cardona, e a bola resvala no braço de Zanocelo, volante do Alvinegro. 

"Em relação ao lance, eu vi, mas quero ver um pouco mais com calma. Já vi por muito menos pênaltis serem marcados. O braço está um pouco aberto. Não vejo como movimento natural, intercepta a bola. Na minha visão, caberia no mínimo uma consulta no VAR. Se ele olhasse o lance com pouco mais de calma, poderia dar", disse Carpini.

O árbitro reconhece que houve toque. No entanto, ele destaca a posição do braço do atleta.

Atuação do Fortaleza

"Nós analisamos o jogo por outros fatores. Não só o placar. Tem uma ideia contruida, nos dois lados. As coisas estão acontecendo e chegamos invictos na semifinal do campeonato e com muitos pontos positivos. Estamos encontrando caminho".

Sobre a situação do clube

Thiago Carpini, também falou sobre a situação do clube na temporada.

"Estou feliz, motivado e adoro desafios. Assumi o Fortaleza com todas as dificuldades, a direção me passa tudo de maneira muito clara. Me sinto importante no processo. Busco fazer o meu melhor para o Fortaleza, por mim como profissional e por essa grande instituição, que vive uma situação delicada. Mas estamos estamos encontrando um caminho. A situação dos reforços vai acontecer.

Assuntos Relacionados

Jogada

Carpini reclama de pênalti não marcado para o Fortaleza: 'Não vejo como movimento natural'

Lance polêmico aconteceu aos 6 minutos do 1º tempo, com toque de mão de Zanocelo dentro da área

Vladimir Marques Há 24 minutos

Jogada

FCF define datas das semifinais do Campeonato Cearense; veja ordem dos jogos e horários

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Floresta estão nas semifinais

Vladimir Marques Há 44 minutos
Foto de Lucas Gazal no Clássico-Rei

Jogada

Gazal elogia partida do Fortaleza no Clássico mas lamenta não quebra de tabu: 'a gente quer vencer'

Fortaleza ficou somente no empate com o Ceará no 1° Clássico-Rei

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Árbitro explica por que não marcou pênalti para o Fortaleza no Clássico-Rei; entenda

Equipes se enfrentaram neste domingo (8), na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
treinador

Jogada

O que faltou ao Ceará para vencer o Fortaleza no Clássico-Rei do Cearense? Mozart explica

Equipes ficaram no empate sem gols em duelo do Cearense.

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Richard, goleiro do Ceará, fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Jogada

Richard fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Goleiro assumiu a meta alvinegra no Clássico-Rei com a lesão de Bruno Ferreira

Ian Laurindo* Há 1 hora