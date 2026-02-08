Ceará x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Fortaleza entram em campo, neste domingo (8), às 18h, pela terceira e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O Vovô e Leão entram em campo já garantidos na semifinal. Com mando de campo alvinegro, o duelo com torcidas divididas promete agitar a Arena Castelão, na capital cearense. Para quem não for ao estádio, a TV Verdes Mares transmite o jogo na TV aberta e a Verdinha FM 92.5 leva as emoções para o rádio.

O time alvinegro chega com moral alta depois de três goleadas consecutivas no estadual, sobre Tirol, Ferroviário e Horizonte. A goleada de 4 a 0 sobre o Galo do Tabuleiro garantiu o Ceará na fase semifinal do torneio. O time de Mozart defende invencibilidade de 10 jogos sem perder para o maior rival, sendo quatro vitórias alvinegras e seis empates.

Já o Tricolor de Aço vai para o duelo pressionado, já que não vence o principal rival desde 2023. Além disso, a atuação é questionada no Cearense. A equipe segue invicta, com quatro vitórias e dois empates. No último duelo, empatou por 1 a 1 com o Iguatu, quando tinha um jogador a mais em campo. Nas duas últimas partidas, os gols foram marcados apenas por pênaltis, com um ataque sem nenhuma efetividade.

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares transmite o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do clássico-rei. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ EMBALADO

O Ceará chega para o primeiro clássico-rei do ano com moral elevada. Em seis jogos no estadual, o time de Porangabuçu conquistou cinco vitórias, sendo três goleadas, e um empate. Mozart já destacou o desejo de terminar na liderança da classificação geral e decidir os jogos com o apoio do torcedor alvinegro.

Para o confronto, o Ceará não tem baixas por suspensão e tem desfalque de Dieguinho, que tem previsão de retorno para maio. A novidade pode ficar por conta do lateral-direito Alex Silva, que estava na fase final de recuperação de um edema na posterior da coxa. Com isso, Rafael Ramos deve ser titular novamente na equipe.

Dos atletas utilizados até aqui por Mozart, 14 poderão ter a primeira oportunidade de entrar em campo num clássico-rei. A lista conta com os zagueiros Éder, Pedro Gilmar e Júlio César, os laterais Alex Silva, Fernando e Éric Melo, os meio-campistas Lucas Lima, Juan Alano, Matheus Araújo, João Gabriel, Melk, além dos atacantes Matheusinho, Giulio e Lucca.

Vina e Matheus Araújo são destaques do time alvinegro neste começo de temporada. Os dois dividem a liderança na artilharia do Vovô na competição, com quatro gols marcados cada. A lista tem ainda Lucca e Pedro Henrique, com dois gols cada, além de Juan Alano, Pedro Gilmar, Fernandinho e Enzo, que marcaram em uma oportunidade.

FORTALEZA PRONTO?

Thiago Carpini segue com uma equipe limitada. Já são sete jogos e ainda falta reposição de peças. O treinador quer, no mínimo, cinco reforços — dois laterais-esquerdos, um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. Para o clássico, o treinador não tem muitas opções de formação tática e pode seguir com a variação de três zagueiros.

Por outro lado, na espinha dorsal que Carpini já montou, ele conta com o retorno de peças importantes. O zagueiro Brítez, que estava escalado para o jogo contra o Iguatu e precisou ser substituído por dores no tornozelo esquerdo e o volante Pierre, que estava com lombalgia e recuperado, deve ser titular.

O treinador pode surpreender caso relacione e escale de imediato os dois atletas, que foram oficializados nesta semana: o atacante Vitinho e o lateral-direito Paulinho.

Para fortalecer o laço com o torcedor, um treino aberto aconteceu nesse sábado (7), no Centro de Excelência Alcides Santos. Brítez, Cardona e Pierre estiveram presentes. Moisés, de saída para o Santos, não estava com o elenco.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Matheus Araújo e Lucca. Técnico: Mozart.

Fortaleza: Brenno; Brítez, Gazal, Cardona; Sasha, Pierre, Maílton, Crispim; Pochettino, Vitinho, Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA