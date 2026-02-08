O que faltou ao Ceará para vencer o Fortaleza no Clássico-Rei do Cearense? Mozart explica

O Ceará ficou no empate sem gols diante do Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do ano. As equipes se enfrentaram neste domingo (8), na última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Com o resultado, a equipe é líder geral da competição. O técnico Mozart destacou o empenho do time e avaliou como o grupo pode melhorar diante de um adversário com a postura do Fortaleza. Além disso, explicou o que faltou para o Alvinegro superar o adversário.

“Para mim, o que faltou foi principalmente as infiltrações no setor da bola. Contra uma linha de cinco, com um adversário mais baixo, se você não mexer na defesa dificilmente você vai ter uma combinação de cruzamento de linha de fundo. Nossos cruzamentos acabaram saindo da intermediária, facilitando para uma equipe que joga com três zagueiros. Tanto é que a melhor jogada que nós tivemos no primeiro tempo foi uma jogada de fundo do Rafael Ramos, que traz para dentro, cruza e o Lucca quase faz o gol. Podíamos ter repetido mais vezes esse tipo de jogada”, afirmou o treinador.

“Mas foi muito mais mérito do adversário do que demérito nosso. O fato deles terem baixado mais a marcação, diminuíram o tamanho do campo e, de consequência, diminuíram o espaço para infiltrações”, completou.

Mozart também explicou como o time pode melhorar diante de um adversário que se portou como o Fortaleza. Para ele, o duelo foi nivelado.

“O que fazer contra um adversário que marque dessa forma é infiltrar um pouco mais, ter a posse um pouco mais longa. Ter também um enfrentamento ali no último terço, principalmente numa circulação que pegue um adversário com uma cobertura longe, para tentar uma jogada individual próxima da grande área”, ressaltou.

“Nós tentamos, finalizamos, competimos. Acredito que foi um jogo equilibrado. É natural que, no primeiro clássico do ano, seja dessa forma. Mas, a grosso modo, saio satisfeito com o que apresentamos até aqui. É um campeonato dentro do próprio campeonato. Semifinal são dois jogos, então é importante a preparação para essa semi”, finalizou.

O Ceará enfrenta o Floresta nos dois jogos da semifinal do Campeonato Cearense. A FCF ainda não divulgou as datas e os horários das partidas.