Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que faltou ao Ceará para vencer o Fortaleza no Clássico-Rei do Cearense? Mozart explica

Equipes ficaram no empate sem gols em duelo do Cearense.

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mozart, técnico do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Ceará ficou no empate sem gols diante do Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do ano. As equipes se enfrentaram neste domingo (8), na última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Com o resultado, a equipe é líder geral da competição. O técnico Mozart destacou o empenho do time e avaliou como o grupo pode melhorar diante de um adversário com a postura do Fortaleza. Além disso, explicou o que faltou para o Alvinegro superar o adversário. 

“Para mim, o que faltou foi principalmente as infiltrações no setor da bola. Contra uma linha de cinco, com um adversário mais baixo, se você não mexer na defesa dificilmente você vai ter uma combinação de cruzamento de linha de fundo. Nossos cruzamentos acabaram saindo da intermediária, facilitando para uma equipe que joga com três zagueiros. Tanto é que a melhor jogada que nós tivemos no primeiro tempo foi uma jogada de fundo do Rafael Ramos, que traz para dentro, cruza e o Lucca quase faz o gol. Podíamos ter repetido mais vezes esse tipo de jogada”, afirmou o treinador. 

“Mas foi muito mais mérito do adversário do que demérito nosso. O fato deles terem baixado mais a marcação, diminuíram o tamanho do campo e, de consequência, diminuíram o espaço para infiltrações”, completou. 

Mozart também explicou como o time pode melhorar diante de um adversário que se portou como o Fortaleza. Para ele, o duelo foi nivelado.  

“O que fazer contra um adversário que marque dessa forma é infiltrar um pouco mais, ter a posse um pouco mais longa. Ter também um enfrentamento ali no último terço, principalmente numa circulação que pegue um adversário com uma cobertura longe, para tentar uma jogada individual próxima da grande área”, ressaltou.

“Nós tentamos, finalizamos, competimos. Acredito que foi um jogo equilibrado. É natural que, no primeiro clássico do ano, seja dessa forma. Mas, a grosso modo, saio satisfeito com o que apresentamos até aqui. É um campeonato dentro do próprio campeonato. Semifinal são dois jogos, então é importante a preparação para essa semi”, finalizou.

O Ceará enfrenta o Floresta nos dois jogos da semifinal do Campeonato Cearense. A FCF ainda não divulgou as datas e os horários das partidas. 

Veja também

teaser image
Jogada

Em jogo fraco, Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rei do ano

teaser image
Jogada

Qual time tem vantagem em clássicos pelo Cearense no século? Confira

teaser image
Vladimir Marques

Ninguém comemora após Clássico-Rei, mas Ceará mantém tabu e vantagem na pontuação geral

Assuntos Relacionados

Jogada

Carpini reclama de pênalti não marcado para o Fortaleza: 'Não vejo como movimento natural'

Lance polêmico aconteceu aos 6 minutos do 1º tempo, com toque de mão de Zanocelo dentro da área

Vladimir Marques Há 26 minutos

Jogada

FCF define datas das semifinais do Campeonato Cearense; veja ordem dos jogos e horários

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Floresta estão nas semifinais

Vladimir Marques Há 46 minutos
Foto de Lucas Gazal no Clássico-Rei

Jogada

Gazal elogia partida do Fortaleza no Clássico mas lamenta não quebra de tabu: 'a gente quer vencer'

Fortaleza ficou somente no empate com o Ceará no 1° Clássico-Rei

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Árbitro explica por que não marcou pênalti para o Fortaleza no Clássico-Rei; entenda

Equipes se enfrentaram neste domingo (8), na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
treinador

Jogada

O que faltou ao Ceará para vencer o Fortaleza no Clássico-Rei do Cearense? Mozart explica

Equipes ficaram no empate sem gols em duelo do Cearense.

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Richard, goleiro do Ceará, fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Jogada

Richard fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Goleiro assumiu a meta alvinegra no Clássico-Rei com a lesão de Bruno Ferreira

Ian Laurindo* Há 1 hora