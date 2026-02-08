Ninguém comemora após Clássico-Rei, mas Ceará mantém tabu e vantagem na pontuação geral
Ceará e Fortaleza empataram em 0x0 no Castelão em jogo fraco
O 1º Clássico-Rei do ano foi truncado, pegado, sem inspiração, como geralmente acontece. Raramente em início de temporada, Vovô e Leão fazem um jogo vistoso, com muitos gols. Claro que já exceções, como um 3x3 espetacular em 2024. Mas não é a regra.
E neste domingo (8), ambos exageraram na cautela e faltou futebol. Foram raríssimas as chances de gol. A rigor, uma para cada lado, Lucca para o Ceará cabeceando raspando a trave, e Maílton para o Fortaleza, batendo escanteio fechado que Richard salvou.
No mais, muita disputa por espaço - ou para tirar espaço - marcação cerrada, jogadas ríspidas e muitos cartões amarelos.
Eu sei que ninguém quer perder o primeiro clássico do ano. Nem Mozart, nem Carpini, queriam uma instabilidade logo cedo, uma pressão desnecessária em caso de derrota. Assim, a cautela prevaleceu.
Foi melhor pra quem?
Mas ainda que o jogo tenha sido 0x0 e ninguém vá comemorar, as duas equipes saem sem sequelas.
O resultado foi melhor para o Ceará. Por dois fatores. Primeiro, é ter a liderança geral na classificação do Campeonato Cearense. O Alvinegro tem 17 pontos, contra 15 do Fortaleza. E caso ambos cheguem na decisão, o Alvinegro terá o mando do jogo de volta.
Segundo, o Vovô manteve o tabu sem perder para o Fortaleza, aumentando para 11 jogos. São 4 vitórias e 7 empates.
Sequência invicta do Vovô no Clássico
Ceará 2x2 Fortaleza - Final Cearense 2023
Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024
Ceara 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024
Fortaleza 0x0 Ceará - Final Cearense 2024
Ceará 1x1 Fortaleza - Final Cearense 2024
Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025
Ceará 1x0 Fortaleza - Final Cearense 2025
Fortaleza 1x1 Ceará - Final Cearense 2025
Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025
Ceará 1x1 Fortaleza - Série A 2025
Ceará 0x0 Fortaleza - Cearense 2026
Pelo Ceará chegar para o Clássico-Rei com um time mais pronto que o Fortaleza, com mais repertório ofensivo e com um certo favoritismo, a atuação pode ter sido frustrante para alguns, mas a verdade é que o clássico é um jogo diferente. O Ceará foi mais conservador, não quis correr riscos desnecessários e não conseguiu sair da marcação competente do Fortaleza, que congestionou o meio com 3 volantes.
E o Fortaleza?
Para o Fortaleza, o empate pelo menos mostrou que a equipe lutou mais, teve mais entrega e atuou mais organizada, ainda que tenha criado pouco. Para uma equipe que vinha sob desconfiança para o Clássico, não perder foi uma conteção de danos.
O trio de volantes, Pierre, Lucas Sasha e Rodrigo anularam o meio campo do Ceará e a defesa com Brítez, Gazal e Cardona, mostrou-se segura.
Falta criar mais e ser mais ofensivo.