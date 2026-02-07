Fortaleza leva vantagem em clássicos pelo Cearense no século; Ceará busca igualar vitórias

Ceará e Fortaleza vão se enfrentar pela 87ª vez pelo Campeonato Cearense neste século no próximo domingo (8). O centenário Clássico-Rei, que reúne a maior rivalidade do estado e a festa das duas maiores torcidas do futebol estadual, marca o primeiro grande confronto da temporada de 2026. O Diário do Nordeste reuniu números para mostrar a trajetória dos dois times nos últimos 25 anos, considerando a lista disponibilizada pelo site O gol.

Dentre as 86 partidas disputadas pelo Campeonato Cearense, o equilíbrio marca o histórico do confronto. São 33 empates, com 27 vitórias do Tricolor e uma a menos do Alvinegro. Caso vença o Fortaleza, o time comandado por Mozart empata em triunfos com a equipe liderada por Thiago Carpini. O Fortaleza foi o time que mais marcou em Clássicos-Rei neste século. O Tricolor balançou as redes alvinegras 104 vezes. Já o Vovô fez 96.

A rivalidade entre Fortaleza e Ceará ganha contornos definidos também no número de títulos do estadual neste século. Desde 2001, o Fortaleza conquistou 15, levantando a taça nos anos de 2001, 2003, 2004, 2005, 2007 a 2010, 2015, 2016 e na recente sequência de 2019 a 2023.

Já o Ceará soma 10 conquistas no mesmo período, com títulos em 2002, 2006, 2011 a 2014, 2017, 2018, além das campanhas vitoriosas mais recentes de 2024 e 2025. Os dados reforçam o equilíbrio histórico do

Clássico-Rei, mas apontam uma vantagem tricolor no Cearense ao longo do século.

"Esse clássico, em particular, tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, em termos de classificação geral, pois os dois brigam pela melhor campanha. Mas, além disso, há o peso histórico. Todo clássico carrega consigo, além da relevância na competição, do momento e da rivalidade, mais um degrau nesse confronto centenário, que possui números extremamente equilibrados", avaliou André Almeida, comentarista e apresentador da Verdinha e da TV Diário.

"Então, cada vitória, cada partida como essa, mesmo sendo num momento do campeonato em que os dois irão, quase que de maneira protocolar, se classificar, acaba sendo mais um resultado positivo a contabilizar para esse histórico geral. O Clássico-Rei nunca vai deixar de ter relevância por conta disso. Por ser centenário, por carregar um equilíbrio gigantesco, qualquer vitória acaba fazendo diferença na história desse jogo", ressaltou.

MELHOR MANDANTE E MELHOR VISITANTE

Quem é o melhor mandante? Quando se observa o desempenho como mandante, o Tricolor aparece à frente: são 16 resultados positivos contra 11 do Alvinegro. Já atuando como visitante, o cenário se inverte: o Ceará mostra melhor rendimento, com 15 triunfos, diante de 11 do Fortaleza.

Nas últimas três temporadas (2025, 2024 e 2023), no entanto, o Vovô perdeu somente um dos nove clássicos disputados. A única vitória do Leão do Pici nesse recorte ocorreu em 2023. As equipes empataram cinco vezes.

MELHOR SEQUÊNCIA NO SÉCULO

A melhor sequência do Ceará no século foi em 2013, quando a equipe venceu os quatro clássicos disputados sob comando do técnico Leandro Campos. A do Fortaleza ocorreu em 2020, quando o grupo liderado por Rogério Ceni superou o adversário nas três partidas jogadas naquele ano.

"Os números mostram que o duelo se tornou mais equilibrado na "era moderna" do futebol. Muito porque, na maior parte deste século, os times tiveram condições parecidas. Até mesmo quando havia disparidade financeira e de divisões entre os dois, quando se encontravam, os duelos eram marcados por equilíbrio", destacou Brenno Rebouças, comentarista, apresentador e narrador da Verdinha e da TV Diário.

"Lembro de poucos jogos entre os dois neste período em que um sobrou em relação ao outro. As camisas se equivalem e a rivalidade faz com que ninguém queira perder jamais para o maior rival, mesmo quando o clássico não vale muito em termos de classificação, por exemplo. Ceará e Fortaleza é sempre uma incógnita. E sempre um jogo interessante de se assistir", completou.

MAIOR SEQUÊNCIA INVICTA

O Tricolor do Aço supera o adversário quando se trata da maior sequência invicta no Manjadinho. A equipe ficou 11 jogos sem derrota pelo Vovô entre 2018 e 2023. Foram sete vitórias e quatro empates.

Já o Alvinegro ficou mais tempo sem perder no período entre 2013 e 2015. Foram nove partidas de invencibilidade diante do maior rival na competição, com cinco conquistas e quatro empates.

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar neste domingo (8), quando se enfrentam na última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.